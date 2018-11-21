"Євробляхери" продовжують перекривати дороги державного значення у кількох областях

Протести тривають у Волинській, Львівській, Одеській, Тернопільські та Хмельницькій областях.

Власники автомобілів на єврономерах продовжують акції протесту у кількох областях України, через що перекрито кілька доріг державного значення.

Як повідомили в Укравтодорі станом на 7.30 тривають акції протесту з частковим блокуванням руху автотранспорту у таких областях:

Читайте такожНа Рівненщині "євробляхери" побилися з поліцейськими

Волинській – автодорога М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, км 140+300 (с. Княгининок Луцького району);

Львівській – автодорога М-06 Київ – Чоп, 500+900 (с. Старий Милятин Буського району) та км 585+900 (с. Розвадів Миколаївського району);

Одеській – автодорога М-05 Київ – Одеса, км 450+500;

Тернопільській – автодорога М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка, км 154;

Хмельницькій – автодороги Н-03Житомир – Чернівці, км 285+432 (с. Смотрич, Кам'янець-Подільського району) та Н-25 Городище – Рівне – Старокостянтинів, км 249+320 (м. Шепетівка).

Також у Черкаській області триває акція протесту жителів м. Сміла на км 207 а/д Н-01 Київ – Знам’янка (виїзд з м. Сміла в напрямку м. Знам’янка). Протестувальники вимагають знмження тарифів на газопостачання в м. Сміла.

Читайте такожУ Києві "євробляхери" заблокували громадський транспорт - введено оперативне положення (відео)

На місцях протестів порядок охороняють працівники патрульної поліції.

Зазначається, що акції протесту, що супроводжувались перекриттям доріг у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Полтавській, Рівненській та Харківській областях вже завершилися.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада Верховна Рада ухвалила закони «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» (№8487), метою якого є зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах, та «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» (№8488) щодо посилення контролю за переміщенням і перебуванням в країні транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Президент ще не підписав ці закони.

Громадська організація «Авто Євро Сила» виступає проти норм цих законопроектів й у багатьох містах країни організувала акцію «За доступне авто».