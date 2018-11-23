Сущенка тримають у "безпеці" в колонії в Кіровській області РФ - адвокат

Питання з передачею журналісту ліків все ще не вирішене. За словами Фейгіна, він зараз перебуває в Кірово-Чепецьку.

Незаконно засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка тримають у «безпеці» в колонії Кірово-Чепецька.

Про це УНІАН повідомив його захисник Марк Фейгін.

«Роман Сущенко після етапування в колонію перебуває у безпечному місці, тобто в'язниця у в'язниці. Для його безпеки. Сидить в сусідній камері з українцем Виговським», - сказав він.

За словами Фейгіна, він зараз перебуває в Кірово-Чепецьку, у виправній колонії № 11.

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«Приїхав до Романа Сущенка. Щойно до нього в зону увійшов адвокат. Питання з передачею ліків і моїми відвідинами за ч. 4 ст. 89 КВК все ще не вирішене. А це порушення закону щодо «інших осіб, які надають юридичну допомогу» засудженому», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши в шпигунстві.

4 червня 2018 року Московський міський суд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму. 12 вересня Верховний суд РФ визнав цей вирок законним.

На початку листопада Сущенка етапували до виправної колонії в Кіровській області РФ.