"До зустрічі у Києві": Сущенко перед етапом до в'язниці написав листа українцям (фото)

Роман Сущенко написав, що вірить у "щасливе розв’язання ситуації".

Український журналіст Роман Сущенко, незаконно засуджений у Росії, написав звернення до українців перед етапом до в'язниці.

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Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив правозахисник Марк Фейгін, що оприлюднив відповідного листа.

"Шановні колеги, друзі, співвітчизники. Промайнули два роки ув'язнення. Я вам надзвичайно вдячний за вашу солідарність, допомогу, підтримку та участь. Жодного разу, миті не сумнівався у щирості та палкості таких колективних дій. Сподіваюся, що ви й надалі будете продовжувати підтримувати мене, мою родину та справедливість. Вірю у щасливе розв’язання ситуації, в якій опинився. Постійно відчував підтримку української влади, нашої держави, уряду, президента, громадської спільноти та простих людей. Низький уклін Вам. До зустрічі у Києві", – написав журналіст.