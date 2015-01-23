Для перетину кордону довідка з військкомату не потрібна - прикордонники
Чоловікам – громадянам України призовного віку при перетині державного кордону не потрібно пред’являти довідки з військкомату
Про це пише Радіо Свобода з посиланням на Державну прикордонну службу.
У відомстві наголосили, що поширювана в ЗМІ інформація про необхідність таких довідок не відповідає дійсності.
«Відповідно до чинного законодавства, під час перетину державного кордону пред’явлення таких довідок не передбачене», – повідомили прикордонники.
У прикордонслужбі уточнили, що документами, які дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну є закордонний паспорт, проїзний документ дитини, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка.
Читайте такожНа Полтавщині в четверту хвилю планують мобілізувати 2,5 тисяч осібПід час перевірки документів під час виїзду з України також з’ясовується наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження громадянина у праві виїзду за кордон, додали у відомстві.
20 січня в Україні розпочалася чергова хвиля мобілізації, яка триватиме 90 днів.