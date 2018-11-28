Порошенко пояснив, чому Путін напав у Керченській протоці саме зараз

Президент зазначив, що Путін прорахувався у своїх планах.

Агресія Росії в Керченській протоці була вчинена з метою позбавити Україну автокефалії та міжнародної підтримки.

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Про це сказав президент України Петро Порошенко, передає Еспресо.TV.

"Для чого Путін зробив це саме зараз? Щоб не було Томоса, щоб церква думала, якщо воєнний стан, то його Всесвятість нам нічого не дасть. Він прорахувався. Будемо молитися і все буде добре. І друга позиція, щоби позбавити нас міжнародної допомоги. Нібито коштів країні, яка воює, не дадуть. Вчора я провів інтенсивні міжнародні консультації і сказав, що це ж не ми воюємо. Ми виконуємо свій обов'язок боронити рідну землю. І ми почули відповідь: пане президенте, ми вам віримо", - заявив Порошенко.