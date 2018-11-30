Краще за "50 відтінків": добірка найеротичніших фільмів

До Міжнародного дня сексу УНІАН склав добірку найеротичніших фільмів.

Сьогодні, 30 листопада, відзначається Міжнародний день сексу.

У цей день у західних країнах проводяться паради і перфоманси, щоб поговорити про плотське кохання могли всі бажаючі. До того ж учасники рухів, які пропагують безпечний секс, роздають в цей день листівки та презервативи.

У зв'язку зі святом УНІАН склав підбірку найеротичніших фільмів.

9 ½ тижнів

Найвідоміший з фільмів у своєму жанрі. Він вийшов в далекому 1985 році та став по-справжньому культовим. За Кім Бейсінгер щільно закріпилося амплуа сексуальної чуттєвої красуні, а Міккі Рурк став предметом обожнювання безлічі жінок.

Сюжет простий - самотня красуня знайомиться зі своїм загадковим сусідом, і між двома людьми спалахує пристрасть. А сцени стриптизу з зав'язаними очима, сексуальні ігри з полуницею та медом, заняття любов'ю під дощем багато з нас пам'ятають напам'ять.

Сором

Фільм про те, до чого може призвести залежність. В даному випадку сексуальна. Головні герої просто не можуть без дози палкого сексу. Картина поєднує в собі надзвичайно емоційний сюжет і непогані постільні сцени. Від початкових до фінальних титрів глядач спостерігає не просто страждання людини, одержимої сексом, людини, яким наказують тваринні інстинкти.

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Шоугелз

Молода танцівниця з стрип-клубу в Лас-Вегасі Номі вирішує спробувати себе в якості учасниці мегапопулярного шоу на великій сцені. Фільм оповідає про те, з чим їй доведеться зіткнутися на шляху до успіху. Неймовірно сексуальна еротична сцена в басейні є однією з найкрасивіших.

Невірна

Фільм оповідає про сімейну пару Едварда і Конні, які виховують восьмирічного сина і ніби як абсолютно щасливі. Все руйнується в той момент, коли Конні знайомиться з красенем букіністом. Захопившись не на жарт, Конні забуває про все на світі, але чоловік дізнається про зраду своєї дружини, і це призводить до жахливих наслідків. Родзинка фільму - приголомшливо красиві сцени кохання між героями Дайан Лейн і Олів'є Мартінеза.

Основний інстинкт

Відомий еротичний трилер режисера Пола Верховена вийшов в прокат в 1992 році. Головна роль дічталася Шерон Стоун, чия популярність після виходу картини злетіла до небес, а сцена допиту героїні Стоун без нижньої білизни стала культовою.

Колір ночі

Еротичні сцени між героями Брюса Вілліса і Джейн Марч були визнані журналом MAXIM найкращими за всю історію кінематографа.

На очах у лікаря-психіатра, в ролі якого знявся молодий красень Брюс Вілліс, пацієнтка здійснює самогубство. У спробі впоратися з почуттям провини доктор вирушає в інше місто до свого приятеля, який проводить групові сеанси психотерапії. Незабаром друга головного героя жорстоко вбивають і сюжет починає хвацько закручуватися.

Еммануель

Головна героїня фільму – молода і дуже сексуальна француженка Еммануель, що живе зі своїм чоловіком Жаном, працівником посольства, в Бангкоку. Жан не проти випадкових сексуальних зв'язків своєї дружини, і більше того, він заохочує їх, адже він упевнений, що це більше розкріпачить її в сексі. Еммануель пробує все, що стосується фізичного задоволення.

Останнє танго в Парижі

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Під час виходу в прокат фільм епатував публіку, а в Італії був взагалі заборонений до 1986 року.

Стрічка розповідає про стосунки 45-річного вдівця і молодої незнайомки, яку він випадково зустрічає, коли та приходить дивитися для себе квартиру. Далі – пристрасть і секс без зобов'язань. Після смерті дружини він заплутався в собі, він озлоблений, він прагне принижувати і опановувати. Вона ж поки ще дуже недосвідчена і жадає пригод. Події розвиваються повільно і напружено, приводячи глядачів до трагічної розв'язки.

Тріска

Гідний приклад захоплюючого еротичного трилера. Сюжет побудований навколо співробітниці видавництва, яка після переїжджає в новий будинок на Манхеттені, схожий на тріску. Там вона стає об'єктом уваги відразу двох мешканців, а після того, як в будинку відбувається серія загадкових вбивств, головна героїня розуміє, що вбивцею є один з її шанувальників.

Чого тільки коштує пристрасна сцена в ресторані, коли героїня Стоун під час побачення в ресторані знімає під столом нижню білизну і вручає її своєму співрозмовнику.

Мрійники

Ще одна стрічка легендарного Бернардо Бертолуччі. Дія розгортається в Парижі в травні 1968 року, коли на вулиці міста вийшли сотні студентів-демонстрантів, які бунтують проти звільнення з посади директора французької синематеки.

«Мрійники» – це історія кохання втрьох, драма, яка піднімає заборонену тему інцесту.