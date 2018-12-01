Адвокати та українські консули не можуть відвідати моряків у СІЗО Москви - Полозов

Екіпажі захоплених катерів "Нікополь" і "Бердянськ" та буксира "Яни Капу" у повному складі заарештовані на 2 місяці так званими судами анексованого Криму.

Адвокатам і українським консулам наразі не вдається відвідати військовополонених моряків у СІЗО "Лефортово".

Про це "5 каналу" повідомив адвокат Микола Полозов, який є адвокатом Дениса Гриценка.

"Російська влада дала інформацію українській стороні про те, де перебувають морякм ввечері в п'ятницю, коли СІЗО були закриті. Субота, неділя – СІЗО теж закриті. Раніше, ніж в понеділок, ні консули, ні хтось з адвокатів потрапити туди не зможуть. Там посилений прохід для адвокатів, необхідно отримувати дозвіл слідчого, а це може затягнути процес і на день, і на два, і на тиждень. Залежно від бажання слідчого давати дозвіл", – сказав Полозов.

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Всіх українських моряків – доправили до Москви. 21 моряк перебуває у СІЗО «Лефортово, троє поранених у лікарні "Матросской тишины".

За даними їхніх захисників, військовополонені нині у карантинних одиночних камерах. Це кімнати півтора на два метри, там нічого немає, крім стола, лави та залізного ліжка. Військові однострої в українців забрали, видали тюремний одяг. Адвокати українських моряків уже подали апеляцію до так званого Верховного суду анексованого Криму щодо незаконного арешту їхніх підзахисних. Нині дата засідання – невідома, зазначив захисник одного з військовослужбовців Микола Полозов.

Нагадаємо, екіпажі захоплених катерів "Нікополь" і "Бердянськ" та буксира "Яни Капу" у повному складі заарештовані на 2 місяці так званими судами анексованого Криму. Росія звинувачує українських військовослужбовців у порушенні територіальних вод та ігноруванні попереджень прикордонної служби ФСБ. Водночас, в Україні наполягають: російські військові напали на українські кораблі та моряків у нейтральних водах Чорного моря - тож вони мають бути визнані військовополоненими.