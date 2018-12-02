У Тбілісі затримали п'ятьох громадян України – ЗМІ

За попередньою інформацією, серед затриманих є і грузинський військовий Лука Чхетія, який воював на Донбасі.

На вулиці Ліхаурській у Тбілісі затримали п'ятьох громадян України.

Читайте такожОбраний президент Грузії відмовилася співпрацювати з РФ

Як повідомляє «Грузія Online», посилаючись на канал «Руставі 2», для затримання були мобілізовані спецпризначенці та правоохоронці.

Зазначається, що затримані 27 листопада оселилися в готелі «Альянс».

Також, за попередньою інформацією, серед затриманих є і грузинський військовий Лука Чхетія, що воював на Донбасі. Він приїхав до Тбілісі, щоб бути присутнім сьогодні на акції об'єднаної опозиції.

За наявною інформацією, Лука Чхетія по приїзду розмістився в готелі, так як збирався взяти участь в акції протесту опозиції. До нього з обшуком в готель прийшла поліція, яка вилучила "незаконну зброю".