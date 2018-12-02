У Тбілісі затримали п'ятьох громадян України – ЗМІ
11:54, 02 грудня 2018Суспільство
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За попередньою інформацією, серед затриманих є і грузинський військовий Лука Чхетія, який воював на Донбасі.
У Грузії затримали українських громадян / ілюстрація - Flickr/Leo Koolhoven
На вулиці Ліхаурській у Тбілісі затримали п'ятьох громадян України.
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Як повідомляє «Грузія Online», посилаючись на канал «Руставі 2», для затримання були мобілізовані спецпризначенці та правоохоронці.
Зазначається, що затримані 27 листопада оселилися в готелі «Альянс».
Також, за попередньою інформацією, серед затриманих є і грузинський військовий Лука Чхетія, що воював на Донбасі. Він приїхав до Тбілісі, щоб бути присутнім сьогодні на акції об'єднаної опозиції.
За наявною інформацією, Лука Чхетія по приїзду розмістився в готелі, так як збирався взяти участь в акції протесту опозиції. До нього з обшуком в готель прийшла поліція, яка вилучила "незаконну зброю".
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