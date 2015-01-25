У Житомирі готують бомбосховища у підвалах багатоповерхівок та окремі у центрі міста

У Житомирі визначено 600 бомбосховищ у підвалах багатоквартирних будинків та 7 окремих бомбосховищ у центрі міста.

Про це повідомив перший заступник міського голови Сергій Сухомлин на терміновій нараді з представниками правоохоронних органів з приводу останніх трагічних подій в Маріуполі, передає кореспондент УНІАН.

За його словами, у зв'язку з терористичним актом у Маріуполі та іншими трагічними подіями на сході у Житомирі створено оперативний штаб реагування, посилюється охорона об'єктів, що підлягають під першочергову загрозу терактів. До кінця тижня у місті буде додатково встановлено більше 40 камер відеоспостереження на стратегічних об’єктах (мостах та шляхопроводах). Інформація з них буде зчитуватися і передаватися на міський інформаційний центр, в СБУ та обласне управління міліції.

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"На даний момент в Житомирі визначено 600 бомбосховищ у підвалах багатоквартирних будинків та 7 окремих бомбосховищ у центрі міста. У найближчі 3 дні на інформаційних дошках житлових будинків буде розміщена інформація з адресою, номером телефону та ПІБ особи, відповідальної за найближче бомбосховище, а також з контактами міського інформаційного центру», – зазначив Сухомлин.

Перший заступник міського голови також поінформував, що вже напрацьована пам’ятка для мешканців Житомира щодо плану дій у надзвичайних ситуаціях. Дана інформація буде розповсюджена через ЗМІ, підприємства та заклади управлінь міської ради, у громадському транспорті та через інші канали сповіщення.

«Подібні заходи з посилення безпеки не повинні викликати паніку серед громадян. Краще зараз відпрацювати план дій при можливій загрозі терористичного акту та вжити заходів аби його вчасно попередити. У такому випадку ми зможемо зберегти людські життя», – ззастеріг Сухомлин.

Як повідомляв УНІАН, в неділю у Житомирі півтисячі людей провели на майдані Корольова Віче пам’яті за загиблими мирними жителями через обстріл бойовиками населених пунктів Донбасу.