"Скатертиною дорога": Софія Ротару розлютила росіян відмовою виступати у Москві

Ротару не буде брати участі у концерті "Пісня року" в РФ.

Росіянам не сподобалося те, що співачка Софія Ротару через запровадження в Україні воєнного стану відмовилася їхати на концерт "Пісня року" в Москву.

"Скатертиною дорога Лаймі, яка не хоче їхати до Криму. Скатертиною дорога Ротару, яка взагалі скасувала свої виступи в Росії. Нехай заробляють у себе на батьківщині і нехай розважають власну публіку", – в розмові з "Дни.ру" зауважив член експертної ради з питань розвитку інформаційного суспільства при Держдумі РФ Вадим Манукян.

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Побоюватися, що скоро російська сцена може обезлюдніти без гастролерів з-за кордону, не варто, переконаний він.

"Ті артисти, які живуть на пострадянському просторі, повинні пам'ятати про те, що святе місце порожнім не буває. Завжди знайдуться артисти з цих же країн, які захочуть тут бути почутими", – наголосив Манукян.

"Мені здається, що після подібних дій Софію Ротару керівництво нашої держави цілком вправі позбавити звання народної артистки СРСР. Росія як правонаступник цієї держави вправі це зробити. Якщо вона вирішила, що її талант та творчість повинні служити збожеволілій українській вояччині, то нехай це робить без звання", – пригрозив він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що співачка Софія Ротару зателефонувала організаторам російської музичної премії "Пісня року" і заявила, що відмовляється брати участь у заході через введення в Україні воєнного стану.