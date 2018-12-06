Суд зняв арешт із частини одеського табору «Вікторія» для розміщення у ньому резервістів

У таборі у 2017 році під час пожежі загинули три вихованки творчого колективу «Адель». Арешт, накладений на дерев'яні будинки, а також місце пожежі і загибелі дітей, - залишився без змін.

Київський районний суд Одеси сьогодні зняв арешт з переданого під розміщення військовослужбовців табору «Вікторія».

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, до райсуду надійшло клопотання від Одеської міської ради про часткове зняття арешту з майна дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія» для тимчасового розміщення військовослужбовців.

«Суд встановив, що підставою звернення до суду з таким клопотанням є необхідність тимчасового, на період воєнного стану, розміщення резервістів оперативного резерву першої черги, тобто в організації заходів воєнного стану», - зазначили в прес-службі.

Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Одеської міської ради на підставі звернення Одеського обласного військового комісаріату.

В судовому засіданні також встановлено, що військовослужбовці планують використовувати тільки кам'яні будівлі санаторію.

«Розглянувши клопотання, суд задовольнив його. Зазначимо, що арешт знято лише з кам'яних будівель санаторію. Арешт, накладений на дерев'яні будинки, а також місце пожежі і загибелі дітей, - залишився без змін», - акцентували в суді.

Арешт на майно «Вікторії» було накладено у вересні 2017 року, в лютому 2018 року Одеський окружний адміністративний суд виніс постанову про припинення функціонування комплексу.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі пізно ввечері 15 вересня 2017 року на території табору «Вікторія» сталася пожежа, під час якої загинули три дівчинки - вихованки творчого колективу «Адель».

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У зв'язку з надзвичайною подією були затримані директор комплексу Петрос Саркісян і старший вихователь Наталія Цокур (Янчик), яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. 24 квітня суд засудив Цокур до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Фігурантом справи також є підозрювана в халатності колишня заступник мера Одеси Зінаїда Цвірінько, розслідування стосовно якої було завершено 27 квітня. 3 жовтня вона в суді заявила, що провини своєї не визнає.

У справі також фігурують екс-керівник Київського відділу ГУ ДСНС в Одеській області та інспектор, які підозрюються в службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

У травні прокуратура повідомила Саркісяну і його заступнику Тетяні Ланіній про підозру в заволодінні 120 тис. грн бюджетних коштів, і 18 червня до Київського райсуду Одеси був направлений обвинувальний акт. У червні заступник директора табору відшкодувала бюджету міста завдані збитки - понад 120 тис. грн.

На початку вересня прокуратура оголосила про підозру в розтраті понад 400 тис. грн бюджетних коштів керівнику фірми, яка займалася реконструкцією «Вікторії». Наприкінці жовтня директору цієї приватної компанії було оголошено про підозру в привласненні 1,7 млн грн бюджетних коштів, виділених на реконструкцію «Вікторії».

29 листопада виконавчий комітет Одеської міської ради прийняв рішення про передачу «Вікторії» під розміщення військовослужбовців.