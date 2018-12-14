Культова українська програма після 20 років йде з ефіру
Ведучий "Караоке на Майдані", продюсер та шоумен Ігор Кондратюк оголосив про те, що культова програма закривається напередодні свого ювілею.
17 січня 2019 року "Караоке" відзначить 20-річчя на екрані, й на честь цього 16 грудня на ВДНГ на площі біля ковзанки відбудеться остання в історії програми зйомка, зроблена для телебачення, передає "Главред".
Будуть проходити зйомки одразу двох випусків: фінального, в якому 5 найкращих співаків 2018 року розіграють звання "Найкращий народний співак України" та автомобіль від багаторічного партнера програми, а також святкової передачі, присвяченій ювілею програми. Початок заплановано на 9:30, вхід вільний.
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Також під час чату на "Главреді" Кондратюк поділився рецептом довголіття своєї програми.
"Рецепт довголіття в ефірах полягає в тому, що мені як продюсеру вдавалося 20 років підписувати контракти з каналами. Це - головний рецепт, як би смішно це не звучало. Інший рецепт: це - народна гра, народна програма, в якій люди приходять без кастингів і грошей та просто неба грають і визначають найкращого співака", - розсекретив успіх "Караоке" її беззмінний ведучий.
"Караоке на Майдані" - програма-рекордсмен на українському телебаченні, оскільки, на відміну від неї, жодне музичне або розважальне шоу не йде в ефірі 20 років поспіль.