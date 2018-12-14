Культова українська програма після 20 років йде з ефіру

Фінальні зйомки програми пройдуть 16 грудня на ВДНГ.

Ведучий "Караоке на Майдані", продюсер та шоумен Ігор Кондратюк оголосив про те, що культова програма закривається напередодні свого ювілею.

17 січня 2019 року "Караоке" відзначить 20-річчя на екрані, й на честь цього 16 грудня на ВДНГ на площі біля ковзанки відбудеться остання в історії програми зйомка, зроблена для телебачення, передає "Главред".

Будуть проходити зйомки одразу двох випусків: фінального, в якому 5 найкращих співаків 2018 року розіграють звання "Найкращий народний співак України" та автомобіль від багаторічного партнера програми, а також святкової передачі, присвяченій ювілею програми. Початок заплановано на 9:30, вхід вільний.

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Також під час чату на "Главреді" Кондратюк поділився рецептом довголіття своєї програми.

"Рецепт довголіття в ефірах полягає в тому, що мені як продюсеру вдавалося 20 років підписувати контракти з каналами. Це - головний рецепт, як би смішно це не звучало. Інший рецепт: це - народна гра, народна програма, в якій люди приходять без кастингів і грошей та просто неба грають і визначають найкращого співака", - розсекретив успіх "Караоке" її беззмінний ведучий.

"Караоке на Майдані" - програма-рекордсмен на українському телебаченні, оскільки, на відміну від неї, жодне музичне або розважальне шоу не йде в ефірі 20 років поспіль.