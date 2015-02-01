Через обстріли Дебальцевого та Дзержинська загинули 7 мирних жителів, 6 - поранені

Станом на першу половину дня 1 лютого відомо про 7 загиблих і 6 поранених мирних жителів, повідомляє відділ зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Донецькій області.

Читайте такожВ Попасній і Золотому при обстрілі загинули троє мирних жителів, не працює мобільний зв'язокЗазначається, що повної інформації про постраждалих поки немає внаслідок перебоїв зі зв'язком.

«В Артемівський міськвідділ міліції надійшло повідомлення про те, що в селі Зеленополілля Артемівського району під час артобстрілу бойовиками снаряд влучив у житловий будинок. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, виявила біля будинку на вул. Ювілейної тіла двох чоловіків: 28-річного місцевого жителя та 47-річного жителя села Курдюмівка Дзержинського міськради», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що «в міліції від жителя Дебальцевого надійшло повідомлення про те, що в селі Комуна Артемівського району в своєму будинку загинула під час обстрілу його мати, 1948 року народження».

Один чоловік загинув в Дебальцевому та 3 - в районі Дзержинська.

З травмами різного ступеня тяжкості доставлені в лікувальні установи 6 поранених жителів Авдіївки, Дебальцевого та Артемівського району.

За всіма фактами вбивства і поранення громадян, а також знищення майна, відкриті кримінальні провадження.