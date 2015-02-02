Пікетувальники під Міноборони підпалили шини (відеотрансляція)

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг розпочався після церемонії прощання із загиблими бійцями батальйону, яка відбулася на Майдані Незалежності.

Учасники акції запалили шини біля центрального входу в будівлю Міноборони і б'ють палицями по металевих бочках. На даний час транспортний рух по Повітрофлотському проспекту перекритий.

У мітингувальників у руках національні прапори України.

Як повідомляв УНІАН, раніше низка ЗМІ повідомила, що нібито добровольчий батальйон "Айдар" збираються розформувати.

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30 січня бійці добровольчого батальйону "Айдар" пікетували Міністерство оборони.

У той самий день у прес-службі Міноборони заявили, що організаційні зміни, які відбуваються в батальйоні «Айдар», жодним чином не стосуватимуться особового складу підрозділу.

Крім того, у штабі АТО наголосили, що батальйон "Айдар" не підлягає розформуванню, відбувається його доукомплектування особовим складом і озброєнням.