В Україні нові "Ланоси" відтепер коштують до чверті мільйона гривень
13:58, 11 лютого 2015Суспільство
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Один з найпопулярніших автомобілів в Україні "Ланос" відтепер потягне в середньому на 240 тисяч гривень.
В Україні почали продавати Ланоси за чверть мільйона / first-gear.in.ua
Згідно прайсу на сайті УкрЗАЗ, така ціна на автомобілі 2014 року випуску. Про це повідомляє first-gear.in.ua.
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Повідомляється, що ціни на VIP автомобілі у зв'язку з новим курсом перевалили далеко за мільйон. Наприклад Ніссан Патрол, який ще минулого тижня коштував півтора мільйона, сьогодні стартує з позначки 2,2 млн. гривень.
"Народний" автомобіль Шкода Октавія коштує не багато не мало в межах 600 тисяч гривень.
За Рено Логан тепер потрібно заплатити близько 300 тисяч гривень.
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