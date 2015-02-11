В Україні нові "Ланоси" відтепер коштують до чверті мільйона гривень

Згідно прайсу на сайті УкрЗАЗ, така ціна на автомобілі 2014 року випуску. Про це повідомляє first-gear.in.ua.

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Повідомляється, що ціни на VIP автомобілі у зв'язку з новим курсом перевалили далеко за мільйон. Наприклад Ніссан Патрол, який ще минулого тижня коштував півтора мільйона, сьогодні стартує з позначки 2,2 млн. гривень.

"Народний" автомобіль Шкода Октавія коштує не багато не мало в межах 600 тисяч гривень.

За Рено Логан тепер потрібно заплатити близько 300 тисяч гривень.