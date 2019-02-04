Секс через екран. Як це працює під поліцейським "дахом" в Україні

150 мільярдів доларів на місяць – стільки заробляє світова секс-індустрія. До слова, новий бюджет для Української армії усього – 3,5 мільярди доларів на рік. При цьому, питання про легалізацію порно в парламенті – табу. Хоча, водночас, безпосередньо серед депутатів є ті, кому навіть у Верховній Раді, в робочий час, без «полунички» - ніяк. Наприклад, весело і завзято в день голосування за бюджет нардеп Андрій Денисенко розглядав порно, та ще й не звичайне, а з наручниками та батогами. Продав «Rolls Royce» для АТО – тож тепер доводиться знімати напруження не в шкіряному салоні люксового авто, а на оксамитових кріслах Верховної Рди тепер вже екс-нардепу В’ячеславу Констатиновському, журналісти зафіксували свого часу його важке депутатське життя – бідному законотворцю доводилось обережно розглядати пікантні відео з маленького екрану свого смартфону між голосуваннями…

Та народні обранці – обрані народом. Тому і простим українцям депутатське – не чуже. Ми входимо у 50-ку країн-фанатів порнографії: за місяць більше 30 мільйонів українців поціновують це візуальне мистецтво.

І хоч вважається, що основні знімальні майданчики перебралися туди, де це легально – в Будапешт та Прагу – в Україні теж існує ціла індустрія із виготовлення порно.

Як працюють таємні порностудії

Знайомтесь – руда красуня, готова на все – миколаївська модель Наташа Значенко. На одних фотознімках вона молиться за Україну в рамках патріотичного ролику АТО, а на інших… банану.

Мішель, або Ред Фокс – так її називають за кордоном – закінчила факультет соціальної педагогіки, де вивчила все про культурну адаптацію людини.

Та за фахом працювати не пішла, а вибрала іншу стихію – позувати на камеру. Знялася для Плейбоя і вирішила дертися «кар’єрною драбиною» і дебютувала у фільмах з «полуничкою». Веснянки, розкішна шевелюра, мила усмішка і натуральні груди – це все і цінує досвідчений глядач. Високо цінують і те, що вона працює не лише сольно, а й у парі з іншими актрисами. Це для моделі вигідно, бо у Європі за лесбо-порно режисери платять від 300 до 500 євро.

Та скільки коштує порно по-українськи? Заходимо в Інтернет: саме тут і шукають непристойних дівчат на пристойну зарплатню. Ми висилаємо своє фото і за кілька днів нас запрошують. Співбесіда в центрі міста. Непримітна будівля. Лише два застереження: об’єкт під охороною і категорично не можна проводити будь-які зйомки. На броньованих дверях код – з вулиці сюди просто так не зайдеш. За ними – офіс компанії. Набираємо адміністратора і за кілька хвилин за нами виходить молода дівчина. Заходимо у невеличку кімнату. Тут лише стіл і два стільця – щоб швидко. І одразу в лоб! Перше, що кажуть – треба готуватися до найгіршого.

«Це стриптиз онлайн. Тобто треба розраховувати, що цього буде найбільше. Робота побудована на роздяганні та спілкуванні. Спілкуванні на еротичні теми», - пояснює кореспондентці нюанси адміністратор.

Якщо коротко і без кадрових хитрощів, робота, яку пропонують нашій журналістці – голою задовольняти примхи іноземців у прямому ефірі за гроші. Законом в Україні це заборонено, але про поліцію перейматися не варто. Ця веб-студія, схоже, під надійним «дахом».

«Ніхто не прийде і по голові не настукає, за безпекою слідкують дуже чітко», - додає у розмові адміністратор.

Зарплату обіцяють від однієї до п’яти тисяч «зелених» на місяць.

Значно більше за реальне порно гроші отримують українки у Америці. Сотні робіт у дорослих фільмах, рекламних роликах, еротичних глянцях і навіть телешоу має Алла Мончак з Маріуполя – там, у світі сексу, українка – зірка такого ж масштабу, як Шерон Стоун у Голівуді.

«Я люблю те, що я роблю, і багато людей теж це любить», - зізнавалася в одному з інтерв’ю жінка.

Тепер вона – Ніккі Бенц, а її капітал сьогодні оцінюють у два мільйони доларів. Ця дівчина не лише з українським корінням, а й характером. Бо у 2014-му на всю глибоку горлянку заявила – вона йде… у мери Торонто.

«Ви втомилися від брудних політиків? Давайте я вичищу це місто від них! Мені вже краще. Мені теж. Обирайте Ніккі Бенц мером Торонто», - зазначалося у її агітаційному ролику. Ну, а що? Шварценегеру ж вдалося сісти у крісло губернатора. Тим паче, Алла знялася у 235 фільмах. А це набагато більше, ніж в Арні…

Щоб дізнатися, як доведеться працювати нашій кореспондентці, вона зустрічається з адміністратором. Дівчина не каже адреси будинку і лише просить запам’ятовувати дорогу. До речі, на Гугл-мапі цей будинок теж не позначено. Величезний триповерховий котедж видніється здалеку. Щоправда, підібратися непоміченим до нього не так і легко – по периметру камери і бетонний паркан не менше двох метрів заввишки. Вікна – всі до одного - до стелі заклеєні. Одразу видно – непроханим гостям тут не раді.

Поки журналістка з адміністратором всередині, оператор ззовні фільмує, як до будівлі одна за одною заходять дівчата. На вигляд схожі на школярок.

Офіс щонайменше у 300 квадратів. Екскурсію починають із кухні.

«Спільна кухня, тут їдять, курять, є холодильник, мікрохвильовка, чай, кава», - показує адміністратор.

Робочий кабінет замінила окрема кімната з ліжком. Серед рожевих стін через веб-камери дівчата розважають чоловіків за гроші.

«Усі вони різні, звісно, щоб ти розуміла. Тут, наприклад, сидить модель, так, ось за комп’ютером сидить перекладач», - розповідає адміністратор.

«А перекладачі дівчата?» - питаємо.

«Так. В нас і хлопці є, але є і дівчата. Якщо принципово, то ставимо дівчину», - відповідає адміністратор.

Хоч онлайн-студія і працює цілодобово, у дівчат все чітко, як і в трудовому законодавстві: 8–ми годинний робочий день і гнучкий графік. Модель спілкується в безкоштовному чаті, а якщо хтось із клієнтів проявляє бажання для чогось інтимнішого – можна «усамітнітися». Не безкоштовно, звісно.

«Найголовніше завдання у тебе – забрати [клієнта] у приват. У тебе може в чаті 200 осіб сидіти, але якщо ти одного забереш у приват – приват платний. Кожна хвилина коштує певну кількість грошей. Там не долари, там токени. Якщо ти забрала у приват – тягни час. Не те, що ти починаєш листуватися, а тобі кажуть – стань, потанцюй, повернись. Він тобі говорить – роздягайся, а ти йому – нууу», - пояснює хитрощі адміністратор.

У незаконній столичній онлайн-еростудії зізнаються: хвилина подібних вправ обходиться від 7 до 20 доларів відвідувачам. За ці гроші моделі стають живими іграшками. Іноді навіть з дистанційним керуванням.

«Яєчко, грубо кажучи, як ми його називаємо – яєчко щастя – встромляється між ногами, воно по Wi-Fi передає вібрацію. Його підключають до телефону, уверх – униз і ти сама вже налаштовуєш», - інструктує з питань користування секс-іграшками адміністратор.

День роботи однієї такої студії приносить власникам від 500 доларів. Мережеві ресурси, на яких реєструють ці студії, розміщені в Штатах та в Нідерландах – там подібна діяльність у рамках закону. А от за українським законодавством такі кастинг-менеджери можуть сісти за ґрати як мінімум на 7 років за розповсюдження порнографії.

Цікаво, що програма «Гроші» потрапила в порно-палац, фактично, з вулиці. І нам дуже цікаво, що ж заважає зробити це правоохоронцям? Колишній працівник кіберполіції поділився з цього приводу своїми припущення з журналістами.

«Були факти у одного із підрозділів державної служби, який має боротися з цим, але, на жаль, вони це кришують, бо це вигідний бізнес», - стверджує екс-офіцер.

А ми чекаємо на офіційну реакцію правоохоронців та готові надати усю зібрану нами інформацію.

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Минулого сезону журналісти програми «Гроші» розповідали про те, що відбувається у столичному стрип-клубі «Rio», що знаходиться неподалік будинку, де мешкає мер Києва Віталій Кличко. Журналістка влаштувалась туди стриптизеркою і з’ясувала, що за доплату в 300 доларів вона, стриптизерка, має підробляти ще й проституткою. Детальніше про це тут: https://www.unian.net/society/10149551-zhurnalisty-proverili-skolko-mozhno-zarabotat-v-strip-klube-za-noch-video.html

Після виходу сюжету у ефірі каналу «1+1» та публікації на УНІАН поліція порушила карну справу за статтею «сутенерство».

Ольга Радзівіл