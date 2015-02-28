Опубліковано фото передсмертної записки Чечетова
11:24, 28 лютого 2015Суспільство
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Сьогодні в Києві загинув екс-регіонал і колишній нардеп Михайло Чечетов.
Чечетов перед смертю написав записку / УНИАН
Сьогодні в Києві загинув екс-регіонал і колишній нардеп Михайло Чечетов. За попередньою версією, він вистрибнув із вікна своєї квартири із 17-го поверху. Перед смертю Чечетов залишив записку.
У розпорядженні кореспондента ТСН опинилося фото цієї записки.
Читайте такожСправу про смерть Чечетова відкрили за статтею "навмисне убивство"Там, зокрема, написано: "Я ухожу. Думаю, так будет лучше для всех. Огромное спасибо всем за поддержку. Простите и поймите меня правильно. М. Чечетов".
ТСН
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