Опубліковано фото передсмертної записки Чечетова

Сьогодні в Києві загинув екс-регіонал і колишній нардеп Михайло Чечетов. За попередньою версією, він вистрибнув із вікна своєї квартири із 17-го поверху. Перед смертю Чечетов залишив записку.

У розпорядженні кореспондента ТСН опинилося фото цієї записки.

Читайте такожСправу про смерть Чечетова відкрили за статтею "навмисне убивство"Там, зокрема, написано: "Я ухожу. Думаю, так будет лучше для всех. Огромное спасибо всем за поддержку. Простите и поймите меня правильно. М. Чечетов".