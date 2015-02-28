Геращенко повідомив, що написав Чечетов у передсмертній записці

Михайло Чечетов сьогодні вночі дійсно викинувся з вікна власної квартири з 17 поверху, написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат України, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Це сталося близько 1 години ночі, повідомив він.

"Дружина Михайла Чечетова залишалася на першому поверсі квартири, прокинулася о 1:30 ночі й не виявила поруч чоловіка, обійшла всю квартиру і побачила на другому поверсі квартири відкрите вікно і капці чоловіка. Судячи з опитування дружини та інших осіб, що бачили його напередодні, він знаходився у глибокій депресії, після початку кримінального провадження за підозрою його у зловживанні службовим становищем під час "ручного" голосування 16 січня 2014 року", - повідомив Геращенко.

Крім того, нагадав він, Генеральна прокуратура заявляла про підготовку до висунення й інших звинувачень проти Чечетова.

Геращенко повідомив, що Чечетов після себе залишив передсмертну записку приблизно такого змісту: "Немає ніяких моральних сил більше жити. Я йду. Думаю так буде краще для всіх. Дякую всім за підтримку".

Як зазначив нардеп, за фактом смерті Чечетова порушено кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального Кодексу - умисне вбивство, як робиться завжди в таких випадках, для того щоб перевірити всі можливі версії.

Читайте такожЗа звільнення Чечетова заплатили майже 5 млн гривень"Судячи зі свідчень дружини Михайла Чечетова, сумнівів у тому, що це було самогубство, у мене немає. Є тільки момент про те, чи не довели його до самогубства погрозами при зустрічі чи по телефону особи, проти яких він міг дати свідчення. Це також буде детально перевірено слідством", - вважає Геращенко.