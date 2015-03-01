Мати подруги Нємцова: доньку можуть перевезти "в якийсь пансіонат" - BBC
Мати українки Анни Дурицької - дівчини, яка супроводжувала російського політика Бориса Нємцова в момент його вбивства і стала основним свідком злочину, - заявила, що втратила зв'язок з донькою.
"Годину тому я втратила з нею зв'язок, вона повідомила, що в неї забирають телефони... (Слідчі - ред.) їй сказали, що заберуть телефони і перевезуть в якийсь пансіонат", - сказала Інна Дурицька в коментарі ВВС Україна.
За словами пані Дурицької, до цього часу донька перебувала у квартирі "помічниці Бориса", однак російські правоохоронці "її обмежували" і "вона не могла нікуди вийти".
Мати Анни також повідомила, що слідчі, з якими вона спілкувалася, наполягали, аби сама вона теж приїхала до Москви.
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"Я не бачу в цьому сенсу. Вони (слідчі - ред.) дуже наполягають, аби я туди їхала, обіцяють купити білет, але, я так думаю, що вони тягнуть мене туди для того, щоб я тут нічого не могла зробити. Там я буду така ж безправна, як і моя Аня", - каже Інна Дурицька.
Вона також додала, що її донька "дуже хоче повернутися в Україну".
Українські дипломати заявляють, що всіляко сприятимуть тому, аби Анна Дурицька повернулася додому.