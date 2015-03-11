У Луганській області за час бойових дій загинули 18 дітей, 23 поранено

Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної держадміністрації (ОДА) з посиланням на начальника служби у справах дітей облдержадміністрації Раїсу Родіну, внаслідок військової агресії найбільш страждають жінки та діти, які є одними з найуразливіших категорій громадян.

Читайте такожЕвакуації з "гарячих точок" в зоні АТО підлягає близько 4 тисяч дітей

За її даними, всього в області проживає 334,415 тис. дітей, із них на контрольованій Україною території - 107,552 тис. (1,3 тис. мають статус дітей-сиріт і позбавлених батьківської опіки), а на непідконтрольній території – 226,863 тис. На обліку відповідних служб області перебуває 119 тис. сімей вимушених переселенців і 10,881 тис. дітей.

У перші дні військових дій ОДА евакуювала до дитячих закладів Одеської області 465 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, вихованців інтернатів; до будинків дитини Харкова відправлено 68 вихованців Луганського обласного будинку дитини; до інших областей України було евакуйовано 16 дитячих будинків сімейного типу і 33 сім'ї, в яких виховується 137 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки.

За даними ОДА, на території області, яка зараз непідконтрольна Україні, залишилося 10 дитячих будинків сімейного типу і 79 сімей, де знаходяться 188 дітей.