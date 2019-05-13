Олексій Білошицький: Ні поліцейський контроль, ні підвищена відповідальність за керування авто у стані сп’яніння – українців не лякають

Назвіть найпоширеніші на сьогодні порушення, які призводять до ДТП?

Керування у стані сп’яніння, порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехресть, правил пішохідних переходів, недотримання безпечної дистанції.

Раніше ви розповідали про профілактичні заходи щодо порушень правил дорожнього руху, які проводить поліція. Маємо за плечима довгі свята, оцініть статистику порушень – чи дає превенція бажані результати?

У період свят змінюється кон’юнктура і взагалі ситуація на дорогах країни. Перш за все, у певні дні збільшується транспортний потік. Багато людей їдуть за кордон, до родичів та друзів. Відповідно, на трасах міжнародного та національного значення збільшується транспортний потік. І це має свою проблематику.

Також збільшується кількість правопорушень певних видів, наприклад, керування у стані сп’яніння. Це відбувається протягом святкового періоду, попри попередні оголошення, що поліція проводитиме профілактичні заходи. Для прикладу, з 26 квітня по 6 травня (за такий коротенький період) було зафіксовано 3200 випадків керування у стані сп’яніння. І це тільки зареєстровано, тож можете уявити масштаби проблеми.

Втім, я переконаний, що одного поліцейського контролю мало. І тільки підвищеної відповідальності також мало. Адже вона нині вже не є маленькою, у 2016 році підвищили, і тепер за вчинення цього правопорушення вперше – 10 200 гривень штраф та позбавлення права керування строком на один рік. Але навіть така достатньо серйозна відповідальність, як бачимо, багато кого не лякає.

Як ви собі це пояснюєте? Чому у нас зберігається погана культура керування автомобілем?

Розумієте, в головах більшості людей є певні, не хочу говорити «традиції», скоріше, уявлення щодо аспектів безпеки дорожнього руху. Чомусь у нас для багатьох вважається нормальним перебігти дорогу через три-чотири смуги, перестрибнути через відбійник, бо «мені тут треба».

…бо потрібний тролейбус на зупинку під’їхав…

Так. Ми зупиняємо таку людину, притягуємо до відповідальності, кажемо, що вона створює аварійну ситуацію. Мовляв, що ж ви робите, ви ж наражаєте на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху. Та відповідь, повторюся: «Мені тут треба». Тобто, люди керуються не власною безпекою чи безпекою осіб навколо, а якимись іншими поглядами.

Однак ми поступово змінюємо таку ситуацію за допомогою програм, які у нас вже працюють. Зокрема, навіть за допомогою шкільного офіцера поліції. Пробуємо впливати, починаючи з найменших українських громадян. Здавалося б, що результат тут можна побачити років через десять, але насправді це не так. Адже тут мова йде про вплив дітей на їхніх батьків та інших дорослих. Нерідко батьки розповідають, мовляв, я от хотів перебігти з малим дорогу, а дитина мені каже: «Так не можна робити, у школі був поліцейський, казав, що тільки по пішохідному переходу переходити на зелене світло». Звісно, ми працюємо з усіма верствами населення, але подібний вплив один на одного вкрай важливий.

А яка на сьогодні відповідальність для перехожих-порушників, тобто перехід дороги в невстановленому місці?

Дуже маленька – 51 гривня. Авжеж, я думаю, що це не зовсім адекватна відповідальність відносно тих небезпечних наслідків, які можуть бути.

Від українців лунає багато претензій, в першу чергу, до поліції, щодо загальної ситуації на дорогах. Що, мовляв, саме поліцейські її не контролюють.

Наша увага до безпеки дорожнього руху стабільно дуже висока. В тому числі, ми проводимо додаткові заходи, профілактику тощо. Тобто виконуємо не тільки функції контролю, а більше функції превенції. Але - ви тільки вдумайтеся в цифру – за минулий рік у сфері безпеки дорожнього руху ми зафіксували понад 2 мільйони правопорушень.

Тобто говорити про те, що контролю немає, або що ніхто не контролює, наприклад, швидкість руху, неправильно. Контроль присутній. З жовтня минулого року поліцією в Україні було зафіксовано 150 тисяч правопорушників завдяки TruCam (і це тільки 70 приладів працює). І такі показники ми маємо в умовах, коли оголошуємо, де саме проводимо вимірювання, що стоїть знак, який попереджає про це, що стоїть автомобіль з маячками проблисковими синього кольору. Тобто, ніхто ніде не ховається, а ми попереджаємо для профілактики правопорушення… Щоб превентивно спрацювати. Проте, все одно такі цифри.

Розумієте, звинувачувати лише когось одного, перекладати відповідальність лише на контролюючі органи – це неправильне мислення і бачення усієї проблематики. Але поки воно так, ми не будемо мати максимального результату. Так, поліція контролює, здійснює превентивну діяльність, але поки кожен не почне з себе, ми точно не досягнемо бажаного. Важливо зрозуміти, що безпека на дорозі – це відповідальність кожного.

Чи є потреба збільшити кількість екіпажів патрульних?

Дуже велика кількість екіпажів патрульної поліції зосереджена на реагуваннях на всі види правопорушень, у тому числі, на безпеку дорожнього руху. На добу по Україні на реагування щодо усіх видів правопорушень заступає понад 1400 екіпажів. Є 500 екіпажів (це тільки ті, що знаходяться на трасах міжнародного та національного значення, на регіональних дорогах), які займаються, більшою мірою, безпекою дорожнього руху, але й також реагують на всі правопорушення. Тому присутність поліції досить висока. І збільшення кількості екіпажів – це не панацея. Ми ж не поставимо на кожен кут екіпаж патрульної поліції. Набагато ефективніше буде змінити відношення в суспільстві до цієї проблеми. Цього ми й намагаємось досягти.

З паркуванням також повний безлад. Що заважає патрульній поліції притягати до відповідальності за це порушення?

Я даю вам пряму відповідь на дане запитання: навіть, якщо б усі екіпажі патрульної поліції в країні працювали виключно по паркуванню – все одно їх би не вистачало. Адже кількості транспортних засобів, які неправильно паркуються, набагато більше.

Фактично, відповідальність і контроль за паркуванням у містах має бути покладено на інспекторів з паркування від місцевих адміністрацій. Думаю, в принципі, десь найближчим часом вони мають запрацювати. Адже законодавство під це питання вже ухвалене, але ще проводяться певні технічні процедури. Коли ці інспектори запрацюють, можна буде говорити про початок наведення ладу щодо паркування. Я дійсно вважаю, що ситуація зміниться кардинально.

Якщо ви подорожуєте за кордоном, то бачите, що, у своїй більшості, поліцейські там цим не займаються. Хоча, так, поліцейський може спрацювати, якщо бачить потребу в його допомозі.

Коли у нас будуть органи, які мають працювати по паркуванню, результат буде однозначно позитивний. Поліцейські екіпажі ще більше вивільняться для реагування на інші правопорушення. Не забуваємо, що екіпаж патрульної поліції – це весь комплекс. Не тільки безпека дорожнього руху, а і громадська безпека, і розкриття злочинів по гарячих слідах.

Читала про оригінальну санкцію для порушників ПДР в Німеччині - «ідіотен-тест». Його проходять у випадку багаторазового порушення правил дорожнього руху. Якщо після перших двох порушень вам випишуть солідні штрафи, то після третього – заберуть права на кілька місяців і зобов'яжуть складати той самий тест. Бо логічно: якщо до людини не дійшло за два рази, то «треба розбиратися». Нам варто собі такий досвід перейняти?

Наскільки мені відомо, у них він запроваджений на законодавчому рівні. Тобто, якщо це буде запроваджено на законодавчому рівні у нас, то це можливо. Але треба вивчати питання досконально, які там процедури.

А чи потрібен нам якийсь порядок реєстрації місць концентрації ДТП? Маю на увазі тих місць, в яких постійно відбуваються аварії?

Зараз на розгляді в Кабінеті міністрів нова постанова про облік ДТП, згідно з нею буде розроблена нова картка обліку ДТП. І вже на підставі цих більш детальних даних можна буде робити ґрунтовніший аналіз, буде набагато простіше виділяти місця концентрації дорожньо-транспортних пригод. Але треба сказати, що ми й зараз, на підставі даних, які маємо, проводимо аналіз і виділяємо місця концентрації ДТП. Тобто, ми вже працюємо над цим, але буде ще краще і більш автоматизовано.

Яка на сьогодні ситуація із запуском довгоочікуваної відеофіксації порушень ПДР?

Міністром внутрішніх справ було оголошено термін до кінця року. Наразі всі працюють у потужному режимі. Можна сказати, що триває фіналізація процесу, ухвалюються останні нормативно-правові акти, здійснюються технічні деталі. Впевнений, що вже незабаром ми побачимо дану систему в дії.

Ірина Шевченко