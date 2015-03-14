Найбільший виробник соціального хліба на Хмельниччині підвищив відпускні ціни на 20%

Найбільший виробник соціального хліба на Хмельниччині – Хмельницький хлібокомбінат - підвищив відпускні ціни на 20%.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник голови Хмельницької ОДА з питань АПК Володимир Кальніченко.

Відпускна ціна з заводу хліба запашного житнього і подільського білого зростає з 5,54 грн – до 6,5 грн. У магазинах кінцева вартість становитиме 7,8-7,9 грн.

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“Все впирається у здорожчання компонентів хліба і його випічки. Вартість природного газу піднялася на 48%, борошна вищого ґатунку (Аграрний фонд) – з 5900 до 6400 грн за тонну, борошна першого сорту – з 5150 до 6100 грн за тонну, житнього борошна – з 3050 до 3600 грн за тонну. За таких умов економічно-обгрунтована ціна хліба у продажу становить 8 грн за буханку”, – сказав посадовець.

Кальніченко додав, що це не останнє підняття – через тиждень Хмельницький хлібокомбінат підвищить відпускну ціну на соціальний хліб ще на 5%.