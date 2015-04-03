Міносвіти: дипломи вузів з окупованих територій недійсні

Про це заявив заступник директора департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки Микола Фоменко, повідомляє радіо "Свобода".

Читайте такожПрезидент вважає за доцільне скорочення кількості вузів

"Нам уже стали надсилати дипломи, які там видають. Цим вони, мабуть, хотіли показати, що вищі навчальні заклади працюють. Утім, це не дипломи, а якісь нотатки слідчого. Зрозуміло, що такі дипломи ні в Україні, ні в Європі не визнаватимуться", – наголосив Микола Фоменко.

За його словами, щоб отримати диплом державного зразка, студент мусить перевестися до вузу, розташованого на материковій частині Україні.

За даними міністерства освіти і науки, на сьогодні з територій сходу України, підконтрольних бойовикам, виїхало щонайменше 60% студентів. Дотепер переведення до вузів на звільнених територіях триває.