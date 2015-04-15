За межею бідності в Україні живе понад 80% населення - депутат

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив народний депутат України, член депутатської групи «Відродження» Андрій Шипко.

«Якщо людина за стандартами ООН витрачає на проживання менш як 5 дол. на день, а на місяць менш як 150 доларів, то це вважається, що вона живе за межею бідності. На сьогоднішній день за курсом Національного банку - це приблизно 3750 грн - така межа бідності нашого населення», - сказав депутат.

За розрахунками депутатів, відповідно до законодавства встановлений прожитковий мінімум в Україні на сьогоднішній день становить 1,5 дол. на день або 50 дол. на місяць.

За його словами, ця сума включає не тільки витрати на харчування, а й витрати на комунальні послуги, проїзд, одяг. При цьому, він відзначив, що прожитковий мінімум не враховує медичні послуги, освіту.

Шипко зазначив, що в Україні з 2010 року працювала програма щодо подолання та запобігання бідності, яка втратила чинність у 2014 році, і на сьогоднішній день така програма відсутня.

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«Нову програму не прийнято. Програма починала працювати, коли рівень бідності становив 24%, а на сьогоднішній день 80-90% українців перебувають за межею бідності, а державної програми немає», - сказав він.

Депутат запропонував зафіксувати поріг бідності в Україні на рівні 3750 грн на місяць на людину або 5 дол. на день на законодавчому рівні.

«Найголовніше - чесно визнати ту межу, з якою ми маємо стартувати. Це повинно лягти в основу бюджету нашої країни», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, середній показник заробітної плати на одного застрахованого працівника в Україні за січень становив 3120 грн, що виявилося на 880 грн менше середнього показника зарплати в грудні 2014 року.

Відповідно до закону про держбюджет на 2015 рік, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2015 року встановлюється на рівні 1176 грн, з 1 грудня - 1330 грн. Для дітей віком до 6 років: з 1 січня - 1032 грн, з 1 грудня - 1167 грн, дітей від 6 до 18 років: з 1 січня 2015 року - 1286 грн, з 1 грудня - 1455 грн, працездатних осіб: з 1 січня - 1218 грн, з 1 грудня - 1378 грн, осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2015 року - 949 грн, з 1 грудня - 1074 грн.

Мінімальна заробітна плата на 2015 рік у місячному розмірі з 1 січня на рівні 1218 грн, з 1 грудня - 1378 грн, в погодинному розмірі з 1 січня - 7,29 грн, з 1 грудня - 8,25 грн.