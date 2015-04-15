Нацрада звернулася в суд для анулювання ліцензій телеканалу X-Sport

Про це повідомив заступник голови Нацради Григорій Шверк. "Ми прийняли рішення звернутися до суду про анулювання ліцензій каналу X-Sport, тому що в ліцензії написано, що канал повинен вести мовлення, а телеканал Xsport не здійснює мовлення. Далі вже суд буде вирішувати це питання", - сказав Григорій Шверк.

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За його словами, при розгляді даного питання у регулятора виникли проблеми у зв'язку з тим, що представники телеканалу не з'явилися на попередні, ні на останнє засідання Нацради.

Як повідомляв УНІАН, телеканал X-Sport 1 січня 2015 року зупинив телемовлення у зв'язку з "неможливістю сформувати бюджет для придбання якісного іноземного контенту, оплата якого здійснюється в доларах і євро".

У січні Нацрада з телерадіомовлення призначила позапланову перевірку каналу, за результатами якої оголосила йому попередження і зобов'язала відновити мовлення до 1 квітня.

Довідка УНІАН. X-Sport - український спортивний телеканал, який розпочав мовлення в січні 2012 року. До 10 червня 2013 року канал називався "Хокей".