Нацрада проведе позапланову перевірку телеканалу X-Sport
13:45, 17 січня 2015Суспільство
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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку ТОВ «Тотвельд» (телеканал X-Sport).
Телеканал X-Sport перевірять \ скріншот
Про це повідомляє прес-служба Нацради.
Читайте такожНацрада покарає "Інтер" попередженням і перевіркоюЗгідно з повідомленням, рішення прийнято 15 січня. Причина перевірки - відсутність мовлення телеканалу.
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