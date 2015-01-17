Нацрада проведе позапланову перевірку телеканалу X-Sport

13:45, 17 січня 2015
Суспільство
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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку ТОВ «Тотвельд» (телеканал X-Sport).

телевизор \ скриншот

Про це повідомляє прес-служба Нацради.

Читайте такожНацрада покарає "Інтер" попередженням і перевіркоюЗгідно з повідомленням, рішення прийнято 15 січня. Причина перевірки - відсутність мовлення телеканалу.

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