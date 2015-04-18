Уряд Словаччини направив в Україну ліки для лікарень на Сході

Це, зокрема, сучасні препарати для хворих на туберкульоз, бронхіт і ревматизм. Вантаж повезуть волонтери Української православної церкви Київського патріархату, повідомляє 5-й канал.

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Про допомогу вірян попросив сам Патріарх Філарет.

"Отримали від Словацького уряду оці медикаменти. Ще отримаєм і направим їх туди в Маріуполь. Бо там дуже потребують у лікарнях цих ліків", - повідомив Філарет.

"Крім того ми закуповуємо тисячу комплектів одягу і взуття для батальйонів, які не мають обмундирування. Ми їм машини швидкої допомоги і машини для пересування. Тобто, все що можемо, робимо і будемо робить до перемоги", - додав він.

Як ми уже повідомляли раніше, медикаменти для Маріуполя у терміновому порядку зібрали столичні волонтери. Спільними зусиллями, та за підтримки небайдужих українців автівка з ліками вже сьогодні вночі буде у місті.