Руслана отримала премію «За свободу і права людини» імені Копелева в Кельні

Нагорода була вручена за внесок у дотримання прав людини, мир та повагу до інших культур, повідомили УНІАН у прес-службі Руслани.

«У мене в руках диплом, який мені разом з іншими лауреатами на сцені у Кельні вручив Фрітц Пляйтген, голова правління Форуму ім. Лева Копелева. Це було дуже символічно – 2 українців та 2 росіян були відзначені премією ім. Лева Копелева. Поруч зі мною на сцені стояв Едуард Успенський. Не приїхав, але отримав диплом Андрій Макаревич. І був Євген Захаров, наш легендарний правозахисник. Власне, ці дипломи руйнують стіни ненависті та війни, які так активно будуються агресорами нового часу», – поділилася враженнями після церемонії Руслана.

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На церемонії був присутній голова Європейського парламенту Мартін Шульц. Під час вступного слова він особливо відзначив Україну, наголосив на тому, що Україні потрібно допомагати і зазначив, що Європа з Україною.

«Я виступаю на різних майданчиках і в різних ролях, але в якій би ролі я не виступала, у якому би форматі не говорила про Україну, я бачу і вдячна за те, що Україну люблять, підтримують і дуже сподіваються на нашу перемогу», – розповіла Руслана.

В кінці своєї промови Руслана наголосила, що мріє у найближчому майбутньому сказати: «Війна! Ти програла!». Також вона заспівала пісню «Ніч яка місячна».

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Премія ім. Лева Копелева «За свободу і права людини» вручається від 2001 року. Премія була заснована Форумом Копелева, німецькою громадською організацією, завданням якої є пропаганда ідей порозуміння та діалогу між країнами, народами, культурами.

Раныше УНІАН повідомляв, що Європарламент може нагородити об'єднання "Євромайдан" премією Сахарова.