Європарламент може нагородити об'єднання "Євромайдан" премією Сахарова

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Варшаві сказав депутат Європарламенту від Польщі Яцек Саріуш-Вольський, який і номінував «Євромайдан».

«Ми хотіли б дати ще один сигнал солідарності та підтримки України в цих драматичних умовах», - сказав він.

Саріуш-Вольський висловив сподівання, що більшість депутатів Європарламенту підтримають цю ініціативу.

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«Якщо ми отримаємо достатню кількість голосів, чого ми добиваємося, то в принципі вручення цієї нагороди наприкінці листопада буде формальністю», - сказав він.

«Євромайдан як символ нової європейської України цю нагороду отримає», - додав депутат.

В 2013 році премію отримала пакистанська правозахисниця Малала Юсафзай.