Європарламент може нагородити об'єднання "Євромайдан" премією Сахарова
Європейський парламент цього року може нагородити щорічною премією Сахарова українське об'єднання «Євромайдан», четверо представників якого стануть безпосередніми лауреатами цієї нагороди.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Варшаві сказав депутат Європарламенту від Польщі Яцек Саріуш-Вольський, який і номінував «Євромайдан».
«Ми хотіли б дати ще один сигнал солідарності та підтримки України в цих драматичних умовах», - сказав він.
Саріуш-Вольський висловив сподівання, що більшість депутатів Європарламенту підтримають цю ініціативу.
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«Якщо ми отримаємо достатню кількість голосів, чого ми добиваємося, то в принципі вручення цієї нагороди наприкінці листопада буде формальністю», - сказав він.
«Євромайдан як символ нової європейської України цю нагороду отримає», - додав депутат.
В 2013 році премію отримала пакистанська правозахисниця Малала Юсафзай.