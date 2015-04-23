Вісім тисяч студентів з кримських вишів перевелися на материк

У цілому з Криму до вишів на материкову Україну перевелися майже вісім тисяч студентів, повідомляє Крим.Реалії з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

«За даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти, протягом 2014-2015 років з Автономної Республіки Крим до вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації переведені 7977 студентів, з них на денну форму – 4254», – повідомляють у міністерстві.

Читайте такожВипускникам з Макіївки видали дипломи Ростовського державного університету (фото)За інформацією відомства, в Криму до анексії працювало 36 навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, в яких навчалося понад 38 тисяч студентів.

Раніше Кабмін України ухвалив постанову, згідно з якою для студентів із Криму передбачаються додаткові бюджетні місця в українських вишах.