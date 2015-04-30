У "ДНР" "судді" почали звільняти злочинців із в'язниць - Аброськін
В окупованих бойовиками населених пунктах Донецької області так звані "судді" почали звільняти злочинців з виправних установ.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав глава МВС в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.
"Призначені сепаратистами судді стали умовно достроково звільняти осіб, які за рішенням українського правосуддя, відбувають покарання за скоєні злочини у виправних установах, що знаходяться на території Донецької області окупованій бойовиками", - йдеться в повідомленні.
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Він зазначив, що частина з незаконно звільнених залишається на території "ДНР".
"Неважко уявити, чим в подальшому вони будуть заробляти собі на життя", - додав Аброськін.
Частина звільнених виїжджають на територію, підконтрольну України, для вирішення питань щодо легалізації свого перебування після "визволення".
Назначенные сепаратистами судьи стали условно досрочно освобождать лиц, которые по решению украинского правосудия, отбыв...Posted by Vyacheslav Abroskin on 29 Апрель 2015 г.