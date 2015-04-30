У "ДНР" "судді" почали звільняти злочинців із в'язниць - Аброськін

Про це на своїй сторінці в Facebook написав глава МВС в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Призначені сепаратистами судді стали умовно достроково звільняти осіб, які за рішенням українського правосуддя, відбувають покарання за скоєні злочини у виправних установах, що знаходяться на території Донецької області окупованій бойовиками", - йдеться в повідомленні.

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Він зазначив, що частина з незаконно звільнених залишається на території "ДНР".

"Неважко уявити, чим в подальшому вони будуть заробляти собі на життя", - додав Аброськін.

Частина звільнених виїжджають на територію, підконтрольну України, для вирішення питань щодо легалізації свого перебування після "визволення".