У Харкові на Меморіалі Слави відзначили День пам'яті і примирення

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської обласної держадміністрації (ОДА), ходуд відкрили ветерани Другої світової війни з полковими прапорами.

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Присутні вшанували пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання, потім, під звуки Державного гімну, пролунав триразовий залп. Священнослужителі Харківської єпархії Української православної церкви провели молебень за загиблими. Крім того, до підніжжя монумента Батьківщини-Матері поклали букети квітів.

Вшанувати пам'ять загиблих під час війни прийшли ветерани, представники добровольчих батальйонів, громадських організацій, духовенства, обласної та міської влади, учнівська молодь, харків'яни та гості міста.

«Ми сьогодні вперше в історії України відзначаємо нове свято - День пам'яті та примирення. Це свято встановив президент Петро Порошенко, і я впевнений в тому, що воно необхідне. Цей день наповнений глибоким змістом. У цей день ми згадуємо загиблих в боях героїв. І згадуємо героїв, які в 1940-і роки віддали свої життя за перемогу над нацизмом. Завдяки їхній мужності людство отримало мирне небо над головою. Ми згадуємо воїнів, які воювали в Афганістані. Згадуємо хлопців - учасників антитерористичної операції, які загинули за мир і стабільність на сході України. Тому, звичайно ж, це свято необхідне», - зазначив голова Харківської ОДА Ігор Райнін.