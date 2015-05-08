Український жовто-блакитний прапор завжди був прапором миру - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час виступу на відкритті інсталяції “Україна... Війна...” в рамках акції “Мак пам'яті” в Національному музеї історії Великої Вітчизняної війни, де перебував спільно з генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном.

“Ми дуже чекаємо й окремо переговорили про це з паном генеральним секретарем, що зусилля миротворців також будуть значною мірою сприяти деескалації конфлікту і встановленню миру”, - сказав Порошенко.

Він зазначив, що Україна як член ООН зробила величезний внесок у встановлення миру і миротворчі операції по всьому світу.

“Український жовто-блакитний прапор завжди був прапором миру і ніколи не був прапором агресора”, - підкреслив Порошенко.

За словами глави держави, в Україні цінують, що генсек ООН здійснив візит в Україну 8 травня.

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“Ми дуже цінуємо, що 8 травня, в День пам'яті і примирення, генеральний секретар ООН сьогодні з нами, щоб продемонструвати рішучу підтримку Україні і рішучу солідарність”, - сказав Порошенко.

Він також подякував Пан Гі Муну за активну участь у підтримці зусиль України із встановлення миру.

“Всі пам'ятають рішення Генеральної асамблеї ООН, яке було ухвалено 27 березня 2014 року, і ми дякуємо кожній з цих ста країн, які проголосували за це рішення і рішуче засудили анексію Криму Російською Федерацією”, - додав Порошенко.

Він також подякував альпіністам, зокрема руферу Мустангу за те, що вони прикрасили монумент «Батьківщини-матері» у Києві вінком з червоних маків.

“Користуючись нагодою, хочу подякувати і Мустангу, з яким ми привіталися, і всій команді, яка зробила величезний і приємний сюрприз киянам і гостям міста, які сьогодні будуть тут”, - сказав Порошенко.

Довідка УНІАН. 18 лютого РНБО України ухвалила рішення звернутися до ООН і ЄС з проханням про розгортання в Україні операцій з підтримання миру. На думку членів РНБО, миротворча місія ООН повинна бути розміщена уздовж лінії розмежування на Донбасі і неконтрольованих ділянок державного кордону з РФ.

На думку Порошенка, найкращим форматом для України буде базування поліцейської місії Євросоюзу, яка працюватиме на підставі рішення Ради безпеки ООН.

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Згодом Київ передав Брюсселю звернення до Ради Європейського Союзу з проханням розглянути можливість розгортання міжнародної місії з підтримки миру і стабільності на Донбасі.

21 квітня генсек ООН під час телефонної розмови з президентом України Порошенко підкреслив, що розміщення миротворчої місії з мандатом організації на Донбасі залежить від рішення Ради безпеки ООН.