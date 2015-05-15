Машини бійців спецпідрозділів та волонтерів отримають номери у маскувальному кольорі (фото)

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС, появу спеціальних номерних знаків для цієї категорії транспортних засобів ініціював глава МВС Арсен Аваков.

Читайте такожАвтомобілям волонтерів, МВС і Нацгвардії будуть видавати тимчасові номери

За інформацією ДЗГ, дизайн номерів виконаний у кольорах, що сприяють маскуванню. Один з реєстраційних центрів ДАІ Києва вже отримав першу партію цих номерних знаків. Її вистачить, аби поставити на тимчасовий облік 150 автомобілів, йдеться в повідомленні.

«Нові номерні знаки мають зелений фон, на якому білим кольором нанесені цифри і літери. Такі знаки не вирізнятимуться на тлі маскувального забарвлення транспортних засобів, які використовуються правоохоронцями і волонтерами в зоні проведення антитерористичної операції», - зазначили в МВС, додавши, що видавати номерні знаки планують юридичним особам: батальйонам, волонтерським організаціям.

Також у МВС зазначили, що в разі отримання підрозділами міліції або Національної гвардії допомоги від волонтерів у вигляді автомобіля, його постановкою на облік займатиметься той підрозділ, який його отримав. Для отримання номерів слід звернутися до підрозділу ДАІ і надати для огляду автомобіль. Після перевірки йому буде присвоєний спеціальний номерний знак. Автомобілі з «кримінальним» минулим перевірки не пройдуть, підкреслили у відомстві.