Синоптики пообіцяли українцям літню спеку і весняні грози

В Україні переважатиме високий атмосферний тиск, тому в більшості областей очікується суха сонячна погода. Лише на заході та в північних областях місцями пройдуть невеликі короткочасні грозові дощі.

У західній частині місцями невеликий дощ, гроза. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, вдень потеплішає до 23-28 градусів.

У північних областях переважатиме суха погода, лише місцями невеликі короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, вдень 22-27 градусів тепла.

У центральній частині опадів не передбачається. Температура повітря вночі 11-16 тепла, вдень 23-28 градусів тепла.

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У східних областяхочікується суха погода. Температура повітря вночі 10-15 тепла, вдень 21-26 градусів тепла.

У південній частині - сухо і сонячно. Температура повітря вночі 10-15 тепла, вдень 22-28 градусів тепла.

У Києві опадів не очікується, лише місцями можливі невеликі локальні дощі з грозами. Температура повітря вночі 12-14 градусів тепла, вдень 23-25 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується південний, південно-східний, на заході - південно-західний, 5-12 м/с.