У центрі Донецька мітингувальники перекрили вулицю

12:23, 15 червня 2015
Суспільство
2675 0

У Донецьку, який знаходиться під контролем незаконної організації "ДНР", у будівлі колишньої облдержадміністрації 15 червня проходить мітинг жителів селища Жовтневе.

Донецк / twitter.com/JuMistress

Про це повідомляють Новости Донбасса.

Очевидці повідомляють, що жителі селища, який знаходиться під регулярними обстрілами, перекрили вулицю Артема.

Читайте такожУ Сімферополі поліція затримала 60 учасників автопробігу: "Повезли у райвідділ. Грузили, як худобу"

Як повідомляв УНІАН, у Севастополі в неділю, 7 червня, місцеві жителі провели мітинг проти забудови міських пляжів.

twitter.com/aa_borodulin

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter