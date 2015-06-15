У центрі Донецька мітингувальники перекрили вулицю

У Донецьку, який знаходиться під контролем незаконної організації "ДНР", у будівлі колишньої облдержадміністрації 15 червня проходить мітинг жителів селища Жовтневе.

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