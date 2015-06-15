У центрі Донецька мітингувальники перекрили вулицю
12:23, 15 червня 2015Суспільство
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У Донецьку, який знаходиться під контролем незаконної організації "ДНР", у будівлі колишньої облдержадміністрації 15 червня проходить мітинг жителів селища Жовтневе.
У Донецьку жителі вийшли на протест / twitter.com/JuMistress
Про це повідомляють Новости Донбасса.
Очевидці повідомляють, що жителі селища, який знаходиться під регулярними обстрілами, перекрили вулицю Артема.
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Як повідомляв УНІАН, у Севастополі в неділю, 7 червня, місцеві жителі провели мітинг проти забудови міських пляжів.
twitter.com/aa_borodulin
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