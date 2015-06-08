У Севастополі мітингують проти забудови місцевих пляжів

Як повідомляє Крим.Реалії, акцію на центральній площі парку Перемоги організували активісти та голова громадської організації з екологічного та архітектурно-містобудівного громадського контролю «Золотий перетин» Іван Комелов.

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Стало відомо, що громадські діячі заручилися підтримкою так званих членів місцевого парламенту. Місцеві мешканці виступають проти будівництва апартаментів у районі парку Перемоги, бухти Омега, а також так званого Солдатського пляжу.

Мітингувальники повідомляють, що об'єкти, будівництво яких веде компанія «Інтербуд», заморозили після політичних подій у лютому-березні 2014 року. Однак віднедавна забудовник відновив свою активність і почав зводити недобудови.