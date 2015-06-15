У справі екс-"беркутівців" Зінченка та Аброськіна суд призначив чотирьох присяжних

Як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішньому засіданні було призначено 3 присяжних - Анатолія Годлевського, Анатолія Горобця та Ярослава Сушкевича. Раніше було призначено Юрія Щербакова.

Таким чином, Святошинський райсуд призначив 4 із 5 необхідних присяжних.

При цьому двоє із призначених, а саме: Сушкевич та Горобець, - колишні міліціонери, нині пенсіонери. Зокрема, Горобець - капітан міліції у відставці, звільнився за вислугою років, а Сушкевич працював у Святошинському районному відділі міліції. Нині також на пенсії, звільнився за станом здоров'я.

“Наразі нами визначено як присяжних наступних осіб - Юрія Щербакова, Анатолія Годлевського, Анатолія Горобця, Ярослава Сушкевича. Ми обрали з вами 4 осіб, а їх мало бути не менше 5, щоб було 3 основних присяжних і 2 запасних. У зв'язку з цим оголошую технічну перерву”, - зазначив головуючий у справі.

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Водночас сторона потерпілих вимагала відводу цих двох присяжних, екс-міліціонерів, однак суд не погодився з аргументами адвокатів потерпілих.

Слід зазначити, що на засіданні пропонувалася кандидатура ще одного присяжного - Віктора Висоцького, який також є колишнім міліціонером і працював у відділі внутрішньої безпеки київської міліції. Щодо нього суд дослухався до аргументів представників потерпілих і відхилив його кандидатуру. Таким чином суду необхідно призначити ще одного - п'ятого - присяжного.

Наразі в засіданні суду оголошено технічну перерву.

Довідка УНІАН. Минулого року у Генпрокуратурі заявили про завершення досудового розслідування щодо колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" Аброськіна і Зінченка, обвинувачуваних у розстрілі 39 активістів Майдану, та передали справу до суду.