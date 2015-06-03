Суд переніс розгляд справи колишніх "беркутівців" Зінченка та Аброськіна на 15 червня
Святошинський районний суд Києва переніс на 15 червня розгляд справи про обвинувачення колишніх бійців спецпідрозділу МВС «Беркут» Павла Аброськіна та Сергія Зінченка у масовому розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суд ухвалив після виявлення неточностей, допущених у списках присяжних.
Зокрема, на початку судового засідання головуючий у цій справі почав цікавитися у сторін судового процесу їхньою думкою щодо складу присяжних.
Захисники обвинувачених заявили відвід кандидата у присяжні Юрію Щербакову. На їхню думку, він не може бути присяжним, оскільки вже є народним засідателем, а закон не дозволяє поєднувати ці два статуси.
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Крім того, з'ясувалося, що інший кандидат у присяжні Марія Катунь, хоча і включена до списку присяжних Святошинського районного суду, зареєстрована за місцем проживання в Шевченківському районі, тому взагалі не може бути присяжною у Святошинському суді.
Після цього головуючий у справі прийняв рішення зробити перерву в судовому засіданні до 14.00 15 червня для того, щоб перевірити весь список присяжних щодо того, чи можуть вони брати участь у цьому судовому засіданні.
Як повідомлялося, слухання справи про обвинувачення Аброськіна і Зінченка в масових вбивствах активістів Майдану повинно було початися 3 червня у Святошинському райсуді Києва з участю присяжних суддів у складі.
Суд складатиметься з двох професійних суддів та трьох присяжних.