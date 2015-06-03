Суд переніс розгляд справи колишніх "беркутівців" Зінченка та Аброськіна на 15 червня

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суд ухвалив після виявлення неточностей, допущених у списках присяжних.

Зокрема, на початку судового засідання головуючий у цій справі почав цікавитися у сторін судового процесу їхньою думкою щодо складу присяжних.

Захисники обвинувачених заявили відвід кандидата у присяжні Юрію Щербакову. На їхню думку, він не може бути присяжним, оскільки вже є народним засідателем, а закон не дозволяє поєднувати ці два статуси.

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Крім того, з'ясувалося, що інший кандидат у присяжні Марія Катунь, хоча і включена до списку присяжних Святошинського районного суду, зареєстрована за місцем проживання в Шевченківському районі, тому взагалі не може бути присяжною у Святошинському суді.

Після цього головуючий у справі прийняв рішення зробити перерву в судовому засіданні до 14.00 15 червня для того, щоб перевірити весь список присяжних щодо того, чи можуть вони брати участь у цьому судовому засіданні.

Як повідомлялося, слухання справи про обвинувачення Аброськіна і Зінченка в масових вбивствах активістів Майдану повинно було початися 3 червня у Святошинському райсуді Києва з участю присяжних суддів у складі.

Суд складатиметься з двох професійних суддів та трьох присяжних.