На Вінниччині близько 100 людей перекрили дві автотраси, вимагаючи ремонту доріг

Як повідомили УНІАН у секторі зв᾿язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, перекриття руху транспорту відбулось в двох населених пунктах сьогодні близько 9:30.

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Зокрема, в с. Ободівці місцеві жителі заблокували рух транспорту на дорозі Вінниця-Турбів-Гайсин-Балка-Велика Михайлівка, а в с. Цибулівці перекрили дорогу Могилів-Подільський – Ямпіль-Бершадь-Умань.

Пікетувальники таким чином висловили своє незадоволення станом доріг. На місце події виїхав заступник начальника обласної Державтоінспекції Вінниччини Петро Веретельник для перемовин з учасниками акцій протесту.

Станом на 14.30 рух транспорту заблоковано, люди вимагають відремонтувати дороги в районі та очікують представників влади.

На місці подій міліціонери забезпечують охорону громадського порядку.