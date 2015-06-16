На Вінниччині близько 100 людей перекрили дві автотраси, вимагаючи ремонту доріг
У Вінницькій області близько 100 мешканців Тростянецького району перекрили дві автомобільні траси, вимагаючи ремонту доріг в районі.
Як повідомили УНІАН у секторі зв᾿язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, перекриття руху транспорту відбулось в двох населених пунктах сьогодні близько 9:30.
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Зокрема, в с. Ободівці місцеві жителі заблокували рух транспорту на дорозі Вінниця-Турбів-Гайсин-Балка-Велика Михайлівка, а в с. Цибулівці перекрили дорогу Могилів-Подільський – Ямпіль-Бершадь-Умань.
Пікетувальники таким чином висловили своє незадоволення станом доріг. На місце події виїхав заступник начальника обласної Державтоінспекції Вінниччини Петро Веретельник для перемовин з учасниками акцій протесту.
Станом на 14.30 рух транспорту заблоковано, люди вимагають відремонтувати дороги в районі та очікують представників влади.
На місці подій міліціонери забезпечують охорону громадського порядку.