Британському журналістові вдалося розкрити мережу прокремлівських сайтів через Google Analytics

Про це він розповів у виданні Global Voices Online.

Пошуки Александера почалися з сайту вштабе.рф з політичними демотиваторами. Використовуючи безкоштовний інструмент Maltego, журналіст зібрав відкриті дані про сайт і серед іншого виявив використовуваний на ньому лічильник Google Analytics, для якого був вказаний унікальний ідентифікатор.

Через сервіс sameID.net Александер дізнався, що такий же ідентифікатор використовується в лічильниках на ще семи сайтах. Серед них були whoswho.com.ua, який збирає компромат на українських чиновників, Zanogu.com з антизахідними мемами, yapatriot.ru, дискредитуючий російську опозицію, а також syriainform.com, який підтримує режим в Сирії.

Один із сайтів, news-region.ru, був пов'язаний ще з іншим ідентифікатором Google Analytics, а той — з рядом з 19 прокремлівських сайтів, писав Александер. Подальші дослідження виявили ще три облікові записи Google Analytics, які об'єднують інші кластери, на основі яких журналіст створив інфографіку.

За словами Александера, інші непрямі ознаки свідчили про те, що він натрапив на мережу сайтів, зроблених російськими користувачами.

"Крім Google Analytics, сайти мали інші загальні риси: багато хто з них використовували «Яндекс.Метрику», верифікацію через «Яндекс» і сервера Nginx — все це інструменти російської розробки. Стало ясно, що я, швидше за все, маю справу з великою, добре організованою інформаційною кампанією в інтернеті. Але хоч мені і вдалося знайти зв'язок між сайтами через сервіс Google Analytics, він не міг мені сказати, хто за всім цим стоїть", - заявив журналіст.

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Переглянувши інформацію про реєстрацію доменів з усього списку сайтів, Олександр також звернув увагу, що в деяких з них використовувався адреса terder.n@gmail.com. Він був пов'язаний не тільки з уже виявленими сайтами, які функціонують, але і з тими, які ще тільки знаходилися в розробці: наприклад, antiliberalism.com, dnepropetrovsknews.com і maidanreload.com.

Пошук по електронній пошті вивів на фрілансера Микиту Підгорного. На його сторінці у Фейсбуці журналіст знайшов зв'язки з деякими з виявлених раніше сайтів, але при особистому спілкуванні у «ВКонтакте» Підгорний не підтвердив і не спростував відношення до створення мережі.

На думку Александера, інші деталі — наприклад, метадані зображень, розміщених Підгорним на його сторінці в Pinterest — побічно підтверджують його причетність до прокремлівським сайтів. Крім того, ім'я фрілансера знаходиться в списку співробітників агентства «Інтернет-досліджень»: зазначена в документі дата народження співпадає з інформацією з «ВКонтакте».