В ОБСЄ розповіли, коли буде розроблено графік із розмінування залізниці на Донбасі

13:00, 04 серпня 2015
Війна
81 0

Графік робіт з розмінування та відновлення залізниці на Донбасі буде розроблено наступного тижня.

/ unmultimedia.org

Про це заявив сьогодні журналістам спеціальний представник ОБСЄ в тристоронній контактній групі щодо України Мартін Сайдик, передає БЕЛТА.

Читайте такожУ Луганській області бойовики вшосте підірвали залізничну колію

"Наступного тижня буде розроблений графік з розмінування і відновлення залізничної інфраструктури на цій ділянці. Він відіграє важливу роль для здійснення поставок вантажів. Всі роботи будуть проводитися із залученням усіх сторін, в тому числі Донецької залізниці", - зазначив представник ОБСЄ.

Як заявляв раніше Сайдик, робоча підгрупа з безпеки продовжить роботу в Мінську 4 серпня і домовлятиметься про новий текст угоди про відведення озброєння калібром менше 100 мм.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter