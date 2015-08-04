В ОБСЄ розповіли, коли буде розроблено графік із розмінування залізниці на Донбасі
13:00, 04 серпня 2015Війна
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Графік робіт з розмінування та відновлення залізниці на Донбасі буде розроблено наступного тижня.
Сайдик повідомив про графік розмінування залізниці на Донбасі / unmultimedia.org
Про це заявив сьогодні журналістам спеціальний представник ОБСЄ в тристоронній контактній групі щодо України Мартін Сайдик, передає БЕЛТА.
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"Наступного тижня буде розроблений графік з розмінування і відновлення залізничної інфраструктури на цій ділянці. Він відіграє важливу роль для здійснення поставок вантажів. Всі роботи будуть проводитися із залученням усіх сторін, в тому числі Донецької залізниці", - зазначив представник ОБСЄ.
Як заявляв раніше Сайдик, робоча підгрупа з безпеки продовжить роботу в Мінську 4 серпня і домовлятиметься про новий текст угоди про відведення озброєння калібром менше 100 мм.
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