В Одесі внаслідок пожежі в багатоповерховому будинку постраждали два рятувальники

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, під час гасіння пожежі в комплексі «Гагарін Плаза», розташованому в районі пляжу «Аркадія», постраждали 2 бійця ДСНС, які отруїлися, за попередніми даними, продуктами горіння.

В даний час вони в лікарні. Ліквідація пожежі триває.

Гасіння пожежі спочатку було утруднено через брак води.

Як повідомляв УНІАН, в курортній зоні Одеси горить елітний багатоповерховий будинок, в Головному управлінні ДСНС в Одеській області повідомили, що інформація про загоряння в новобудові надійшла більше години тому.

Горить 22-поверховий комплекс «Гагарін Плаза», розташований в районі пляжу «Аркадія» - на Гагарінському плато.

За попередніми даними, пожежа почалася в мансардному поверсі, після чого полум'я розповсюдилося вниз - до першого поверху.

Чорний дим застилає весь мікрорайон, стовп диму видно за кілька кілометрів від місця НП.

На місці працюють понад 10 пожежних розрахунків. Поки про потерпілих інформації немає, за попередніми даними, житловий будинок не введено в експлуатацію.