У курортній зоні Одеси горить елітний багатоповерховий будинок (фоторепортаж, відео)

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні ДСНС в Одеській області, повідомлення про займання в новобудові надійшло більше години тому.

Горить 22-поверховий комплекс «Гагарін Плаза», розташований у районі пляжу «Аркадія» - на Гагарінському плато.

За попередніми даними, пожежа почалася в мансардному поверсі, після чого полум'я поширилося вниз – до першого поверху.

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Чорний дим застеляє весь мікрорайон, стовп дими видно за кілька кілометрів від місця НП.

На місці працюють понад 10 пожежних розрахунків. Поки що про постраждалих інформації немає, за попередніми даними, житловий будинок не введено в експлуатацію.