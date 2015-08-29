Упродовж доби на кордоні виявили трьох осіб з бази "Інтерполу"

Зокрема, як уже повідомлялося, з 15 серпня перевірка документів здійснюється як за українськими оперативними базами даних, так і за базами даних Інтерполу, що дозволило підвищити безпекову складову.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

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Як зазначається у повідомленні, сьогодні двічі у пункті пропуску «Бориспіль» відбулося спрацювання баз даних «Інтерполу». В одному випадку щодо громадянина Литви, який прибув рейсом «Вільнюс (Литва) – Київ (Україна)», а в іншому – щодо громадянина України, який оформлявся на рейс «Київ– Анталія». Щодо цих випадків поінформовано Укрбюро Інтерполу в м. Києві.

Також у пункті пропуску «Кучурган-авто» під час здійснення заходів контролю у прикордонників Білгород-Дністровського загону спрацювала база даних «Інтерполу» щодо громадянина Молдови, який перебуває у розшуку. Наразі затриманого передано співробітникам МВС та по факту виявлення втікача поінформовано Укрбюро Інтерполу в м. Києві, наголошується у повідомленні.