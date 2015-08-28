Чоловік, який повідомляв бойовикам "ДНР" про переміщення сил АТО отримав 8 років в'язниці

Як повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, суд визнав його винним у сприянні діяльності терористичної організації "ДНР" та незаконному зберіганні бойових припасів.

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Слідством встановлено, що на початку 2014 року вказаний громадянин неодноразово здійснював збір даних щодо місць дислокації та переміщення територією Запорізької, Харківської та Донецької областей підрозділів та формувань Збройних Сил України, задіяних у проведенні АТО. У подальшому, за матеріальну винагороду він передавав ці дані через соціальну мережу "Вконтакті" учасникам терористичної організації "ДНР" для використання у злочинній діяльності.

Крім того, засуджений незаконно придбав та зберігав у своїй квартирі дві гранати Ф-1 та запал до бойової ручної гранати.

Свою провину чоловік повністю визнав.