Ярошу зробили операцію, одужання займе два тижні - лікар

Про це повідомляє в Facebook заступник головлікаря лікарні ім. Мечникова Юрій Скребець.

"Оперативне втручання Провіднику завершено. Планований термін одужання - два тижні", - повідомив він.

Оперативне втручання Провіднику завершено.Автори - Олександр Лоскутов та Іван Жердєв.Запланований термін одужання - два тижню. Posted by Юрій Скребець on 14 вересня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, лідера "Правого сектора" госпіталізували через ускладнення внаслідок поранення. Лікарі повідомили, що через надмірні вправи по розробці пораненого ліктьового суглоба зламалися внутрішні металоконструкції.