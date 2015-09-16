Усі територіальні управління МВС замінять підрозділи Національної поліції - прем'єр

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив на засіданні уряду.

За його словами, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вніс на розгляд уряду рішення про ліквідацію територіальних підрозділів Міністерства внутрішніх справ.

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"Ми створили вже центральний орган виконавчої влади — Національну поліцію України. Ми ліквідовуємо всі територіальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ і на їхньому місці створюються територіальні підрозділи Національної поліції", - сказав він.

Довідка УНІАН. 2 вересня в Україні набув чинності закон про національну поліцію.

Згідно із законом, у складі поліції функціонують: кримінальна поліція; патрульна поліція; органи досудового розслідування; поліція охорони; спеціальна поліція; поліція особливого призначення.

Глава МВС заявив, що з 7 листопада міліцію в Україні повністю замінить поліція.