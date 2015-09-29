На Київщині зйомки фільму про "ДНР" ледь не призвели до паніки місцевих жителів

Про це повідомляє прес-служба МВС.

"Вчора, 28 вересня, люди повідомили, що в Києво-Святошинському районі на в'їзді до Вишневого на території колишнього блокпоста бойовики "Донецької народної республіки" зі зброєю в руках катують священика. З'ясувалося, що людей налякали актори однієї з українських кіностудій, які переодягнені у терористів і священика знімалися в фільмі. Зброя виявилося несправжньою", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що організатори не попередили працівників правоохоронних органів таких постановочних кадрів в кінозйомці. Дане повідомлення зареєстроване в райвідділі міліції, слідчі нададуть йому відповідну кваліфікацію.

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство України з питань кіно заборонило до показу 162 російські фільми і телесеріали, знятих після 1 січня 2014 року.