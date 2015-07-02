Держкіно анулювало прокатне посвідчення на телесеріал "ФЕС" ("Слєд")

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держкіно.

«Таке рішення було прийняте на підставі мистецтвознавчої експертизи, яку здійснила експертна комісія з питань розповсюдження та демонстрування фільмів при Держкіно. У результаті проведеної експертизи комісія дійшла висновку, що названий серіал не можна вважати оригінальним аудіовізуальним твором і він є ідентичним телесеріалу російського виробництва «Слід»», - зазначили у прес-службі.

У Держкіно також додали, що розробили проект підзаконного акту, покликаного встановити чіткі критерії для визначення фільмів, вироблених фізичними чи юридичними особами держави-агресора, за максимально прозорою й зрозумілою бальною системою.

У прес-службі також наголосили на тому, що з серпня минулого року Держкіно анулювало прокатні посвідчення майже 400 фільмам і серіалам російського виробництва.

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Як повідомляв УНІАН, 24 червня генеральний директор «1+1 медіа» Олександр Ткаченко повідомив, що Держкіно видало прокатне посвідчення російському серіалу, який раніше називався «Слєд» і йшов на ТРК «Україна». «Тепер цей серіал називається «Фактологічна експертна служба: міжнародний відділ кримінальних розслідувань». Раніше він називався «Федеральна служба», - сказав він.

За словами Ткаченка, в серіалі «ті самі актори, які були в російському серіалі «Слєд», відзняті в міжнародних костюмах, є якісь номери (автомобільні - УНІАН) не російських, а якихось інших країн».

Він підкреслив, що якщо Держкіно і далі видаватиме посвідчення на подібні серіали, то всі розмови про відродження українського кінематографу, в першу чергу, серіалів, можуть бути поховані.

На його думку, через подібні рішення весь цей процес може бути призупинено. «Тому що набагато вигідніше взяти старе російське, трішки перезняти дві сценки і будуть платити ті самі кошти, але не в український бюджет, не українським акторам і виробникам, а в російський бюджет. І ці десятки, сотні, мільйони доларів підуть знову в Росію», - сказав Ткаченко.

Сьогодні, 2 липня, експертна комісія Державного агентства України з питань кіно визнала серіал "ФЕС", якому раніше Держкіно видало прокатне посвідчення, ідентичним російському серіалу "Слєд".

Довідка УНІАН. 5 лютого 2015 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів щодо захисту інформаційного телерадіопростору України. Законом забороняється розповсюдження і публічне демонстрування фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами РФ, а також фільмів, що пропагують (включаючи подання позитивної інформації) діяльність правоохоронних органів, збройних сил, інших військових чи силових формувань РФ або окремих представників, та фільмів, сюжет яких прямо чи опосередковано пов'язаний із діяльністю зазначених органів чи формувань.